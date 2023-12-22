В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге

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Пятница, 22 декабря, была провозглашена в Чехии днем траура в свете трагедии, произошедшей в Карловом университете в Праге, где погибли 14 человек, заявил премьер-министр Петр Фиала.
Решение о трауре было принято на специальном заседании правительства после инцидента, когда 24-летний студент открыл стрельбу по студентам и прохожим, находившимся возле университета. Согласно последним данным, 25 человек получили ранения, из которых 11 находятся в тяжелом состоянии.
Президент Петр Павел, вернувшийся в Прагу из-за инцидента, выразил соболезнования семьям погибших и призвал к улучшению системы общественной безопасности, а также обратился к гражданам, призывая не злоупотреблять данной ситуацией и информацией о ней.
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«Это страшная трагедия, которая шокировала всех граждан Чехии. Мы все испытываем боль и сопереживание к пострадавшим и их семьям. Правительство провело экстренное заседание, где приняли участие президент и спикер парламента. Мы решили объявить 23 декабря днем государственного траура. В это время в 12:00 по местному времени будет минута молчания в память о жертвах этой ужасной трагедии», — подчеркнул Фиала.
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Артем Кузьмин