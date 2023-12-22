Бельгийка погибла от падения новогодней елки

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Вечером в четверг в центре бельгийского города Ауденарде в провинции Восточная Фландрия три человека пострадали в результате падения 20-метровой новогодней елки.
Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице, сообщило бельгийское телевидение RTL.
Мэр города Марник де Мелеместер пояснил, что елка упала из-за сильного порыва ветра.
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Мэр города Марник де Мелеместер пояснил, что елка упала из-за сильного порыва ветра.
«Три человека, оказавшиеся под падающей елкой, были доставлены в больницу. К сожалению, один из пострадавших скончался», — отметил мэр.После инцидента власти города закрыли новогоднюю ярмарку, ведется расследование.
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Артем Кузьмин