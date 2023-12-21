В Белгородской области женщину со сломанной ногой тащили до скорой на ватрушке

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В Белгородской области начали проверку после информации о том, что женщину со сломанной ногой пришлось тащить до машины скорой помощи на ватрушке для катания, об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.
«Прокуратурой области, с привлечением органов контроля, организована проверка информации, размещенной в сетевом издании «Белгород №1», по факту ненадлежащей расчистки дорог в СНТ «Автобмобилист-2», что повлекло недоступность оперативного оказания медицинской помощи пациентке», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.
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