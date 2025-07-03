ABC: в Нью-Джерси из-за крушения самолета госпитализировали пять человек
Не менее пяти человек были срочно госпитализированы в больницу после крушения самолета в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает телеканал ABC.
«Официальные лица сообщают, что по меньшей мере пять человек были экстренно доставлены в университетскую больницу Купера в Камдене. Информации об их состоянии нет», — говорится в сообении.
Всего на борту самолета находилось 14 человек. Причины происшествия пока неизвестны. О состоянии оставшихся пассажиров не сообщается.