ABC: в Нью-Джерси из-за крушения самолета госпитализировали пять человек

Фото: iStock/rebius

Не менее пяти человек были срочно госпитализированы в больницу после крушения самолета в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает телеканал ABC.



«Официальные лица сообщают, что по меньшей мере пять человек были экстренно доставлены в университетскую больницу Купера в Камдене. Информации об их состоянии нет», — говорится в сообении.

Всего на борту самолета находилось 14 человек. Причины происшествия пока неизвестны. О состоянии оставшихся пассажиров не сообщается.
Иван Мусатов

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