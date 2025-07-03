ABC: в Нью-Джерси из-за крушения самолета госпитализировали пять человек

03 июля 2025, 02:36

Фото: iStock/rebius

Не менее пяти человек были срочно госпитализированы в больницу после крушения самолета в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает телеканал ABC.







«Официальные лица сообщают, что по меньшей мере пять человек были экстренно доставлены в университетскую больницу Купера в Камдене. Информации об их состоянии нет», — говорится в сообении.