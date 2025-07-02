В Москве дерево упало на маленького ребёнка
В Москве ребёнок пострадал из-за падения дерева. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По предоставленным данным, компания детей играла неподалёку от дерева, спил которого в этот момент производили рабочие. Толстый ствол под действием силы притяжения рухнул на одного из резвившихся школьников.
Сотрудники скорой медицинской помощи, оперативно прибывшие на место происшествия, реанимировали пострадавшего и увезли в медицинское учреждение. Ребёнок жив, но его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Правоохранительные органы начали проверку.
Ранее сообщалось, что травме пятилетнего ребёнка, которого затянуло в досмотровый аппарат на российском вокзале
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