Опасные эксперименты в российской промзоне едва не стоили жизни двум мальчикам

В российском регионе дети попали в реанимацию из-за опасных экспериментов в промзоне
Фото: Istock/Tilen Josar

В Калининграде двое несовершеннолетних попали в реанимацию после мощного взрыва в промышленной зоне. Трагические последствия возникли из-за попыток школьников поджечь ёмкость с остатками газа. Подробности сообщает NewsAlert.



Подростки, обнаружив ящик с пластинами для выработки кислорода, решили провести эксперимент. К найденным пластинам, которые используются в спасательном оборудовании, «исследователи» добавили жидкость из противохимического пакета. Действия школьников привели к взрыву кислородного баллона.

Из-за произошедшего взрыв, двое подростков 14 и 16 лет получили серьёзные ожоги 35-40% тела. Третий участник эксперимента не получил травм и оперативно вызвал скорую помощь. Потерпевших срочно доставили в Центральную городскую клиническую больницу и определили в реанимацию ожогового центра.

Правоохранительные органы и МЧС проводят обследование места происшествия для выявления других опасных предметов.

Ольга Щелокова

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