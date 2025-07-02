Опасные эксперименты в российской промзоне едва не стоили жизни двум мальчикам
В Калининграде двое несовершеннолетних попали в реанимацию после мощного взрыва в промышленной зоне. Трагические последствия возникли из-за попыток школьников поджечь ёмкость с остатками газа. Подробности сообщает NewsAlert.
Подростки, обнаружив ящик с пластинами для выработки кислорода, решили провести эксперимент. К найденным пластинам, которые используются в спасательном оборудовании, «исследователи» добавили жидкость из противохимического пакета. Действия школьников привели к взрыву кислородного баллона.
Из-за произошедшего взрыв, двое подростков 14 и 16 лет получили серьёзные ожоги 35-40% тела. Третий участник эксперимента не получил травм и оперативно вызвал скорую помощь. Потерпевших срочно доставили в Центральную городскую клиническую больницу и определили в реанимацию ожогового центра.
Правоохранительные органы и МЧС проводят обследование места происшествия для выявления других опасных предметов.
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