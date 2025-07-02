Опасные эксперименты в российской промзоне едва не стоили жизни двум мальчикам

02 июля 2025, 18:47

В российском регионе дети попали в реанимацию из-за опасных экспериментов в промзоне

Фото: Istock/Tilen Josar

В Калининграде двое несовершеннолетних попали в реанимацию после мощного взрыва в промышленной зоне. Трагические последствия возникли из-за попыток школьников поджечь ёмкость с остатками газа. Подробности сообщает NewsAlert.