Загрязненный воздух увеличивает риск появления деменции на 17%
Ученые выяснили, что загрязненный воздух увеличивает риск появления деменции на 17%. Об этом сообщил журнал Science Daily.
С данным материалом ознакомилось издание «Известия». Согласно ему, микрочастицы PM2.5 могут попадать в легкие и через них достигать мозга. Загрязнители человек получает от выхлопных газов автомобилей и промышленных объектов, а также от сажи. Как отметил доктор Ханин Хрейс, именно частицыPM2.5 представляют наибольшую опасность для мозга.
«По данным исследователей, для каждых 10 микрограммов PM2.5 на кубометр воздуха риск деменции повышается на 17%. Эти частицы легко проникают в легкие и способны достигать головного мозга, вызывая воспаление и окислительный стресс — ключевые процессы, лежащие в основе нейродегенеративных заболеваний», — передает издание.
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Согласно исследованию, от сажи риск развития деменции увеличивается на 13%, а от диоксида азота — на 3%. На фоне этого доктор Кристиан Бределл из Университета Кембриджа и больницы North West Anglia NHS Trust заявил, что профилактика данного заболевания — не только область здравоохранения, но и городского планирования, транспортной политики и экологического регулирования.