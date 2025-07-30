30 июля 2025, 16:40

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Ученые выяснили, что загрязненный воздух увеличивает риск появления деменции на 17%. Об этом сообщил журнал Science Daily.





С данным материалом ознакомилось издание «Известия». Согласно ему, микрочастицы PM2.5 могут попадать в легкие и через них достигать мозга. Загрязнители человек получает от выхлопных газов автомобилей и промышленных объектов, а также от сажи. Как отметил доктор Ханин Хрейс, именно частицыPM2.5 представляют наибольшую опасность для мозга.





«По данным исследователей, для каждых 10 микрограммов PM2.5 на кубометр воздуха риск деменции повышается на 17%. Эти частицы легко проникают в легкие и способны достигать головного мозга, вызывая воспаление и окислительный стресс — ключевые процессы, лежащие в основе нейродегенеративных заболеваний», — передает издание.