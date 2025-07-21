ABC: В США бомбардировщик чудом не врезался в пассажирский самолёт

21 июля 2025, 07:22

Фото: iStock/aapsky

Пассажирский самолет в США резко маневрировал, чтобы избежать столкновения со стратегическим бомбардировщиком. Инцидент вынудил экипаж зайти на повторный круг перед посадкой. Об этом рассказал телеканал ABC со ссылкой на пилота пилот авиакомпании SkyWest.





Самолет авиакомпании SkyWest благополучно приземлился в городе Майнот, штат Северная Дакота, несмотря на неожиданную ситуацию в воздухе.



Сообщается, что пилот пассажирского самолета уже начал вести судно на посадку, когда заметил бомбардировщик. Тот двигался на очень высокой скорости. Реагировать пришлось быстро, существовала серьезная угроза столкновения. Пилот предпринял резкий манёвр, решив последовать за неожиданной помехой, чтобы избежать трагедии.





«Извините за такой резкий манёвр, он застал меня врасплох, это совершенно ненормально. Не понимаю, почему они нас не предупредили, ведь на базе ВВС есть радар», — сказал пилот после приземления, извиняясь перед пассажирами.