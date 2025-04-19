Абхазия полностью обесточена после аварии на электросетях в Грузии 19 апреля

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Вся Абхазия полностью лишена электроэнергии и в буквальном смысле погружена во тьму. Блэкаут произошёл из-за масштабной аварии в грузинской энергетической системе.
Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба абхазской компании «Черноморэнерго». Ключевым источником электроэнергии для республики служит крупнейшая на Кавказе Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС). Плотина объекта находится на территории, подконтрольной Грузии, а пульт управления — в Гальском районе Абхазии. Стороны делят вырабатываемое ГЭС электричество в соотношении 60 на 40 процентов.
Дефицит электроэнергии в Абхазии ощущается ещё с 2024 года. Это связано, в том числе с тем, что объём выработки энергии Ингурской ГЭС сократился из-за критического снижения уровня воды в Джварском водохранилище. Западная часть Абхазии и столица Сухуми снабжаются, в основном, электроэнергией за счет перетока из России. Тем не менее в республике существует недостаток энергии.
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Дефицит электроэнергии в Абхазии ощущается ещё с 2024 года. Это связано, в том числе с тем, что объём выработки энергии Ингурской ГЭС сократился из-за критического снижения уровня воды в Джварском водохранилище. Западная часть Абхазии и столица Сухуми снабжаются, в основном, электроэнергией за счет перетока из России. Тем не менее в республике существует недостаток энергии.
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Александр Бойцов