«Абсолютная агония»: Мужчина рассказал о последствиях ожога пениса

05 июня 2026, 18:15

Британец подал в суд на авиакомпанию из-за ожога пениса кипятком на самолёте

Фото: Istock/peakSTOCK

Британец по имени Николас Гиббс рассказал о последствиях ожога пениса из-за пролитого на пах кипятка. Как сообщает Metro, инцидент случился на борту самолёта.





Мужчина подал в суд на Virgin Atlantic после того, как горячий напиток пролился ему на пах во время полёта. По словам Гиббса, бортпроводники поставили стакан на наклонный и грязный поднос. Сосуд соскользнул и упал ему на колени.

«Я был в абсолютной агонии. Боль была просто невыносимой», — признался потерпевший.