«Абсолютная агония»: Мужчина рассказал о последствиях ожога пениса
Британец подал в суд на авиакомпанию из-за ожога пениса кипятком на самолёте
Британец по имени Николас Гиббс рассказал о последствиях ожога пениса из-за пролитого на пах кипятка. Как сообщает Metro, инцидент случился на борту самолёта.
Мужчина подал в суд на Virgin Atlantic после того, как горячий напиток пролился ему на пах во время полёта. По словам Гиббса, бортпроводники поставили стакан на наклонный и грязный поднос. Сосуд соскользнул и упал ему на колени.
«Я был в абсолютной агонии. Боль была просто невыносимой», — признался потерпевший.Помощь пришла не сразу: Николас почти час просидел в мокрой одежде, затем ему обработали ожог и наложили повязку. К тому моменту пенис уже покрылся волдырями.
После прилёта авиакомпания обещала вызвать врачей в аэропорт, но никто не пришёл. В Virgin Atlantic принесли извинения и заявили, что подают горячие напитки по стандартным процедурам безопасности.