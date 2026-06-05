Россиянин ограбил зоомагазин ради кота и скормил добычу питомцу
В Брянске 37-летний мужчина ограбил зоомагазин, чтобы прокормить своего кота. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Случай произошёл в Фокинском районе. Злоумышленник зашёл в зоомагазин, схватил упаковку корма стоимостью более двух тысяч рублей и выбежал на улицу. Участковые задержали грабителя по горячим следам.
Позже правоохранители установили, что нападавший — ранее судимый местный житель. На допросе мужчина заявил, что успел скормить всю украденную еду своему коту. В отношении него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Комсомольске-на-Амуре. Там бездомный мужчина разгромил два магазина ради выпивки и сигарет.
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