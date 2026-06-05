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Россиянин ограбил зоомагазин ради кота и скормил добычу питомцу

В Брянске полиция задержала мужчину за кражу корма для кота из зоомагазина
Фото: Istock/Lightspruch

В Брянске 37-летний мужчина ограбил зоомагазин, чтобы прокормить своего кота. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.



Случай произошёл в Фокинском районе. Злоумышленник зашёл в зоомагазин, схватил упаковку корма стоимостью более двух тысяч рублей и выбежал на улицу. Участковые задержали грабителя по горячим следам.

Позже правоохранители установили, что нападавший — ранее судимый местный житель. На допросе мужчина заявил, что успел скормить всю украденную еду своему коту. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в Комсомольске-на-Амуре. Там бездомный мужчина разгромил два магазина ради выпивки и сигарет.

Ольга Щелокова

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