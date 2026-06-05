Россиянин ограбил зоомагазин ради кота и скормил добычу питомцу

05 июня 2026, 16:26

В Брянске полиция задержала мужчину за кражу корма для кота из зоомагазина

Фото: Istock/Lightspruch

В Брянске 37-летний мужчина ограбил зоомагазин, чтобы прокормить своего кота. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.