В Новосибирской области бригада «скорой» спасла водителя из горящей машины
В Новосибирской области фельдшеры скорой помощи вытащили мужчину из горящей машины по пути в больницу с пациенткой. Подробности приводит пресс-служба регионального Минздрава.
5 июня на Ипподромской магистрали произошло ДТП. Автомобиль врезался в столб, после чего загорелся. В этот момент мимо проезжала бригада скорой помощи. Врачи везли в медицинское учреждение пациентку с сотрясением мозга.
Медики не растерялись и направились к горящей машине. Они вытащили мужчину из огня и оказали ему первую помощь. После этого спасатели вызвали своих коллег — другую бригаду скорой помощи.
Прибывшие врачи госпитализировали водителя и ту самую пациентку, которую изначально везла первая бригада «скорой». В настоящий момент оба пострадавших находятся в медицинском учреждении.
Читайте также: