«По звонку шефу»: Мужчина украл 120 000 куриных яиц и получил 2 года тюрьмы

05 июня 2026, 16:58

Суд в Фехте приговорил мужчину к двум годам тюрьмы за кражу 120 000 яиц с фермы

Фото: Istock/Михаил Руденко

Окружной суд в Фехте (Нижняя Саксония) приговорил 46-летнего мужчину к двум годам тюрьмы. Как сообщает Bild, за два года он украл с фермы около 120 000 яиц на сумму €22 417 (примерно 1,9 млн рублей).