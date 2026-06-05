«По звонку шефу»: Мужчина украл 120 000 куриных яиц и получил 2 года тюрьмы
Окружной суд в Фехте (Нижняя Саксония) приговорил 46-летнего мужчину к двум годам тюрьмы. Как сообщает Bild, за два года он украл с фермы около 120 000 яиц на сумму €22 417 (примерно 1,9 млн рублей).
Установлено, что раз в неделю злоумышленник приезжал на ферму регионального оптовика в Динклаге и забирал примерно шесть упаковок яиц — более 1000 штук. Он говорил сотруднику фермы, что «это согласовано с начальником», и поначалу не вызывал подозрений.
Следствие инкриминировало мужчине коммерческое мошенничество, когда разница между производительностью и отгруженным объёмом стала очевидной. В суде фигурант дела хранил молчание и не отвечал на обвинения.
Адвокат подсудимого заявил, что его клиент считает себя «жертвой фермера», и потребовал оправдательного приговора. Прокурор отметил, что мужчина уже имел судимость за покушение на мошенничество и кражу, и запросил почти три года тюрьмы. Судьи признали уместным два года лишения свободы.
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