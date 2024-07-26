«Абсолютно проукраинский»: в Нацполиции высказались о подозреваемом в убийстве Фарион

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Подозреваемый в убийстве политика Ирины Фарион Вячеслав Зинченко является «абсолютно проукраинским», заявил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов, передает «Страна».
«Ему кажется, он сделал правильно. Он считает, что не нужно разделять украинское общество, у него были свои мотивы», – сказал Небытов.
По данным издания, заместитель начальника полиции сообщил, что подозреваемый Зинченко признался в убийстве. Ранее он заявлял, что не убивал Фарион.
19 июля во Львове мужчина выстрелом в висок убил 60-летнюю Фарион.
Ирина Фарьон была депутатом Верховной Рады с 2012 по 2014 год и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка в Украине.
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Александр Климов