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Главная / Новости / Происшествия/ Стали известны основные версии убийства Фарион

Стали известны основные версии убийства Фарион

20 июля 2024, 02:53
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Основными версиями, которые сейчас рассматривает полиция в связи с убийством бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, являются личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
По его словам, правоохранители не отрицают, что убийство было заказным.

Ранее сообщалось, что Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Информацию о смерти 60-летней экс-депутате подтвердили глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовой.



Как сообщила местная журналистка Марта Олиярник, бывший депутат была убита выстрелом в висок. Совершившему нападение грозит до 15 лет лишения свободы.

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#верховная рада
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#больница
В США объявили вспышку опасного заболевания
В США вспыхнул листериоз, два человека погибли, десятки госпитализированы
20 июля 2024, 03:06

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В результате вспышки листериоза в США погибли два человека в 12 штатах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центра по контролю за заболеваниями.
Отмечается, что заразившиеся – жители Иллинойса и Нью-Джерси. Еще 28 человек были госпитализированы. Наибольшее число пациентов выявили в Мэриленде и Нью-Йорке.

По предварительным данным, пострадавшие отравились готовыми к употреблению мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.

Ранее 30-летний мужчина из Москвы скончался, отравившись роллами с морепродуктами из онлайн-магазина. Причиной смерти мужчины стало поражение головного мозга листериозом, возбудителя которого обнаружили в просроченной рыбе.

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У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитной 4,4
Земелятрясение магнитной 4,4 произошло у побережья южных Курил
20 июля 2024, 02:28

Фото: iStock/Petrovich9

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане у побережья южных Курил в ночь на субботу, сообщила начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.
«Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в ночь на 20 июля. Его эпицентр располагался в 82 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, очаг – на глубине 62 километра», – рассказала она.

Как отметили специалист, жители Итурупа ощутили толчки силой до двух баллов. Однако предупреждения о цунами не было.

Днем ранее землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Чили. По данным экспертов, эпицентр находился в 43 км к юго-востоку от деревни Сан-Педро-де-Атакама, где проживает около двух тысяч человек. Эпицентр находился на глубине 128 км.

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В Крыму сообщили о восстановлении электроснабжения в Алуште
Советник главы Крыма Крючков: в Алуште восстановили электроснабжение
20 июля 2024, 00:46

Фото: iStock/TebNad

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил своем Telegram-канале о восстановлении электроснабжения в Алуште.
«Свет в Алуште включили», – сообщил Крючков.

В Telegram-канале ГУП РК «Крымэнерго» отмечается, что по состоянию на 23:55 по московскому времени на подстанции было обнаружено и локализовано поврежденное оборудование. Согласно сообщению, аварийные бригады приступили к поэтапному включению потребителей.

Ранее глава администрации российского города Галина Огнева сообщила, что крымская Алушта полностью осталась без электричества из-за аварии на высоковольтных линиях. Мэр отметила, что без электричества остался весь алуштинский муниципалитет.

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#электричество
#крым
#мэр
#оборудование
#авария
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Российские туристы застряли в аэропорту Египта
Российские туристы застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте
20 июля 2024, 00:30

Фото: iStock/newsistock

Российские туристы застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте, информирует Telegram-канал SHOT.
Пассажиры уже более трех часов ожидают вылета самолета в Москву.

По данным SHOT, самолет Boeing 737-800 египетской авиакомпании Red Sea Airlines должен был вылететь в московский аэропорт Шереметьево в 19:30. Все пассажиры поднялись на борт самолета, через 30 минут ожидания бортпроводники раздали воду.

Спустя час туристам сообщили о технических проблемах на борту, в результате чего 189 пассажиров были выведены в аэропорт.

Ранее более 200 россиян, летевших из Шри-Ланки, на сутки застряли в популярном азиатском месте отдыха. Пассажиры должны были вылететь из Коломбо в Москву в 12:00 в пятницу, 5 июля. Однако рейс был задержан на сутки из-за технической неисправности самолета.

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#шри-ланка
#египет
#аэропорт
#самолет
#туристы
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В Дубне спасли кота, застрявшего сначала на дереве, а потом на крыше
19 июля 2024, 22:55

Фото: iStock / rrecrutt

Настоящая спасательная операция с неожиданным финалом развернулась в одном из дворов Дубны. Там на дереве двое суток сидел кот, сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Снять зверя своими силами у жителей не получилось, и они попросили помощи в соцсетях. Призыв услышали сотрудники команды главы Дубны, и по их поручению во двор отправилась вышка МБУ «ЖКУ».

Приехавшие специалисты подняли вышку. Но тут спасательная операция приняла неожиданный оборот. Набравшись смелости, усатый прыгнул на крышу соседнего дома и начал отчаянно мяукать. Городские коммунальщики отправились туда, но кот улизнул. Решение нашли вместе с жителями.
«Один чердак оставили открытым, подложили палку в надежде на то, что животное успокоится и выйдет», – рассказала местная жительница Анастасия Науменко
Так и случилось. Через некоторое время жители обнаружили кота прогуливающимся во дворе

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Гершкович может пробыть в колонии строгого режима 14 лет и 9 месяцев
19 июля 2024, 21:52

Фото: iStock/OlFedv

Приговорённый к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж американский журналист Эван Гершкович может пробыть в колонии строгого режима 14 лет и 9 месяцев, до 2039 года. Об этом его адвокат Олег Матюнин сообщил в беседе с РИА Новости.
В пятницу Свердловский областной суд приговорил журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строго режима. ФСБ задержала его в марте прошлого года. В общей сложности на данный момент журналист провёл под стражей 15 месяцев.

Адвокат подчеркнул, что отбытое в СИЗО время будет зачтено в общий срок лишения свободы. Таким образом, 16 лет заключения истекут 1 апреля 2039 года.

Матюнин также отметил, что шпионаж является особо тяжким преступлением. УДО может быть применено исключительно после фактического отбытия осуждённым не менее двух третей срока.

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Депутат Матвеев рассказал о своём самочувствии после нападения мигрантов
19 июля 2024, 21:32

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев рассказал, что после нападения на него мигрантов ему пришлось наложить шов.
«Еду сейчас не перевязку, голова болит. Шов наложили, так что там все-таки воспаленное место. Считаю, что легко отделался. Мне говорят, что могли вообще прирезать ножом, и все. Учитывая, как все происходило, я даже не видел, откуда удар прилетел, чем ударили. Оперативники, смотревшие видео, говорят, что камнем по голове ударили», — отметил в беседе с NEWS.ru Матвеев.

Он напомнил, что нападение на него произошло из-за его попытки остановить драку между мужчинами.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело после нападения мигрантов на депутата ГД Михаила Матвеева в Самарской области. Отмечалось, что в действиях злоумышленников увидели состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

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#хулиганство
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Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама в связи с кончиной генсека ЦК Компартии Вьетнама
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генсека Компартии Вьетнама
19 июля 2024, 21:26

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи со смертью генерального секретаря ЦК Компартии страны Нгуен Фу Чонга. Российский лидер направил вьетнамскому президенту телеграмму, сообщает Газета.ру.
Президент отметил, что Фу Чонг всегда был близким другом России и он будет хранить о нем светлую память.

Нгуен Фу Чонга скончался в возрасте 80 лет от продолжительной болезни в Центральном военном госпитале №108. Он возглавлял Коммунитическую партию Вьетнама с 2011 года, а с 2018 по 2021 год был главой государства.

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Во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион
19 июля 2024, 20:48

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Во Львове неизвестный выстрелил в бывшего депутата Верховной рады и ультраправую политическую деятельницу Ирину Фарион. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По сообщениям местных СМИ, женщина получила огнестрельное ранение виска. В настоящее время она находится в критическом состоянии.

На данный момент информация о стрелке отсутствует.

Фарион известна своими русофобскими заявлениями. В частности, она утверждала, что не считает украинцами русскоговорящих бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Самаре группа мигрантов избила депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя. По словам парламентария, он хотел остановить мужчин, которые избивали людей, однако сам был избит. Данный инцидент рассматривается как покушение на убийство.

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#депутат
#верховная рада
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