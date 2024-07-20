Стали известны основные версии убийства Фарион

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Основными версиями, которые сейчас рассматривает полиция в связи с убийством бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, являются личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
По его словам, правоохранители не отрицают, что убийство было заказным.
Ранее сообщалось, что Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Информацию о смерти 60-летней экс-депутате подтвердили глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовой.
Как сообщила местная журналистка Марта Олиярник, бывший депутат была убита выстрелом в висок. Совершившему нападение грозит до 15 лет лишения свободы.
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Ранее сообщалось, что Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Информацию о смерти 60-летней экс-депутате подтвердили глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовой.
Как сообщила местная журналистка Марта Олиярник, бывший депутат была убита выстрелом в висок. Совершившему нападение грозит до 15 лет лишения свободы.
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Александр Климов