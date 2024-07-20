Русофобка, националистка, депутат Рады: чем была известна убитая Ирина Фарион

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Что известно об убийстве одной из самых ярых русофобов Украины, читайте в материале «Радио 1».
Смерть подтвердили высокопоставленные лица Украины
О кончине 60-летней Фарион сообщила пресс-служба Львовского первого медицинского объединения. В скором времени информацию подтвердили директор Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовой.
«К большому сожалению, несмотря Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны», – заявил Козицкий.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Фарион умерла в больнице
Фарион госпитализировали в критическом состоянии
По словам местной журналистки Марты Олиярник, бывшему депутату выстрелили в висок. Преступник был в перчатках, а пистолет без глушителя. Согласно данным Верховной Рады Алексея Гончаренко*, нападавший поджидал женщину возле ее дома.
Фарион, которая была госпитализирована, находилась в критическом состоянии «на грани жизни и смерти».
По словам заведующей отделением анестезиологии Первого Львовского медицинского объединения Натальи Матолинец, Фарион была проведена первичная хирургическая обработка головы. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в состоянии глубокой мозговой комы.
Дело о нападении на депутата переквалифицировали
Изначально нападение на парламентария было квалифицировано как попытка умышленного убийства. Однако Национальная полиция Украины переквалифицировала инцидент на статью об умышленном убийстве.
В ведомстве подчеркнули, что предпринимают все необходимые меры для установления и задержания нападавшего.
Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали
Реагируя на покушение на Фарион, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководители Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (СБУ) оперативно докладывают о поиске совершившего покушение.
«Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», – заявил президент Украины.
Фарион высказывалась против русского языка на Украине
Ирина Фарион была депутатом Верховной Рады с 2012 по 2014 год и являлась членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно высказывалась против использования русского языка на Украине.
В 2023 году она опубликовал электронное письмо от студента из Крыма, который поддержал ее заявление о том, что русскоязычные солдаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не являются украинцами. При этом профессор не стала скрывать личные данные отправителя письма.
В ответ СБУ возбудила против нее уголовное дело, после чего она была уволена со своей должности в местном университете «Львовский политехник». Однако суд ее оправдал, она была восстановлена в должности преподавателя.
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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Климов