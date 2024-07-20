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Русофобка, националистка, депутат Рады: чем была известна убитая Ирина Фарион

20 июля 2024, 04:30
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Что известно об убийстве одной из самых ярых русофобов Украины, читайте в материале «Радио ​1».

Смерть подтвердили высокопоставленные лица Украины


О кончине 60-летней Фарион сообщила пресс-служба Львовского первого медицинского объединения. В скором времени информацию подтвердили директор Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовой.



«К большому сожалению, несмотря Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны», – заявил Козицкий.

Экс-депутат Верховной Рады Украины Фарион умерла в больнице
Экс-депутат Верховной Рады Украины Фарион умерла в больнице

Фарион госпитализировали в критическом состоянии


По словам местной журналистки Марты Олиярник, бывшему депутату выстрелили в висок. Преступник был в перчатках, а пистолет без глушителя. Согласно данным Верховной Рады Алексея Гончаренко*, нападавший поджидал женщину возле ее дома.

Фарион, которая была госпитализирована, находилась в критическом состоянии «на грани жизни и смерти».

По словам заведующей отделением анестезиологии Первого Львовского медицинского объединения Натальи Матолинец, Фарион была проведена первичная хирургическая обработка головы. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в состоянии глубокой мозговой комы.

Дело о нападении на депутата переквалифицировали


Изначально нападение на парламентария было квалифицировано как попытка умышленного убийства. Однако Национальная полиция Украины переквалифицировала инцидент на статью об умышленном убийстве.

В ведомстве подчеркнули, что предпринимают все необходимые меры для установления и задержания нападавшего.

Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали
Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали

Реагируя на покушение на Фарион, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководители Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (СБУ) оперативно докладывают о поиске совершившего покушение.

«Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», – заявил президент Украины.

Фарион высказывалась против русского языка на Украине


Ирина Фарион была депутатом Верховной Рады с 2012 по 2014 год и являлась членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно высказывалась против использования русского языка на Украине.

В 2023 году она опубликовал электронное письмо от студента из Крыма, который поддержал ее заявление о том, что русскоязычные солдаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не являются украинцами. При этом профессор не стала скрывать личные данные отправителя письма.

В ответ СБУ возбудила против нее уголовное дело, после чего она была уволена со своей должности в местном университете «Львовский политехник». Однако суд ее оправдал, она была восстановлена в должности преподавателя.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#больница
Двоих россиян приговорили к тюремному заключению в Саудовской Аравии
Двоих россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии из-за махинаций с хаджем
20 июля 2024, 02:35

Фото: iStock/Yingko

Двое россиян отправлены в тюрьму в Саудовской Аравии по обвинению в махинациях с хаджем, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российской Хадж-миссии Хизбулу Асуева.
По его словам, один из россиян был задержан между Джиддой и Меккой и приговорен к одному году и 10 месяцам лишения свободы. Второй находится под стражей, и его судьба на данный момент неизвестна. Оба мужчины, как утверждается, незаконно организовывали хадж, носили поддельные бейджи и совершали другие нарушения закона.

Асуев добавил, что для участия в хадже требуется специальная виза. В то же время многие люди пытались участвовать в хадже только по туристическим документам.

«Было более 500 тысяч нелегальных паломников на территории Саудовской Аравии, 500-700 тысяч человек. В том числе из России было тоже три-четыре тысячи нелегалов, точно никто не может сказать», – сообщил Асуев.

В июне французское агентство AFP сообщило, что более тысячи человек погибли от жары и давления. Более половины из них были незарегистрированными паломниками.

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#саудовская аравия
#россияне
#мусульмане
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«Мы договорились»: Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом
20 июля 2024, 02:01

Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
«Я поговорил с [Дональдом Трампом], чтобы поздравить его с выдвижением [в кандидаты в президенты США] от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем», – рассказал Зеленский.

Также он сообщил, что договорился «с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным».

В свою очередь, бывший хозяин Белого дома охарактеризовал свой разговор с украинским президентом как «очень хороший».

«Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на [пост] президента Соединенных Штатов», – заявил Трамп.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что мировые лидеры хотят восстановить личные отношения с Трампом, готовясь к его возможной победе на предстоящих выборах.

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#дональд трамп
#владимир зеленский
#украина
#сша
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Демократы объявили кандидата в президенты
Демократы решили выдвинуть Байдена кандидатом в президенты
20 июля 2024, 01:40

Фото: iStock/vchal

Руководство Национального комитета Демократической партии (DNC) США заявило о намерении выдвинуть кандидатуру президента Джо Байдена на президентские выборы 2024 года, несмотря на многочисленные призывы к нему выйти из предвыборной гонки, передает РИА Новости.
«Джо Байден и Камала Харрис будут переизбраны благодаря вам», – заявил председатель DNC Джейми Харрисон в ходе со своими сторонниками в пятницу, 19 июля.

Ранее Байден заявил о намерении продолжить свою предвыборную кампанию, которая была приостановлена в связи с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс опроверг информацию о том, что семья Байдена обсуждала вопрос о выходе главы государства из президентской гонки.

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#сша
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#выборы
#предприниматели
#президент
#джозеф байден
#дональд трамп
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«Провокация и вызов демократии»: Кличко высказался об убийстве Фарион
20 июля 2024, 01:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Мэр Киева Виталий Кличко осудил в своем Telegram-канале убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион и назвал произошедшее провокацией.
«Насилие – не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе», – заявил он.

По его словам, убийство депутата Фарион – вызов правоохранительным органам, демократии и стабильности в стране.

Кличко отметил, что все обстоятельства произошедшего должны быть немедленно расследованы, а результаты – обнародованы.

Ранее сообщалось, что Фарион скончалась в одной из львовских больниц после покушения в пятницу, 19 июля. По словам местной журналистки Марты Олиярник, экс-депутату выстрелили в висок. Информацию о смерти 60-летней Фарион подтвердили глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовой.

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#депутат
#верховная рада
#украина
#львов
#смерть
#убийство
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Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США
Илон Маск призвал установить предельный возраст кандидатов в президенты США
20 июля 2024, 01:25

Фото: iStock/rarrarorro

Американский предприниматель Илон Маск призвал ввести предельный возраст для кандидатов на выборах президента США. Об этом он заявил в социальной сети X.
«Должен быть определен максимальный возраст [для президента США]», – отметил миллиардер.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал Маска и обвинил его в попытке купить выборы. Бизнесмен неоднократно заявлял, что на следующих выборах он будет голосовать за республиканца Дональда Трампа. Позже предприниматель ответил на критику американского лидера в шутливой форме.

В марте Маск назвал Байдена «мрачной марионеткой» СМИ и активистов.

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#выборы
#бизнесмен
#предприниматель
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Сооснователь «Яндекса» высказался о России
20 июля 2024, 01:14

Фото: iStock/Evgeniy_Grishchenko

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что его компания Nebius Group не имеет никакого отношения к России. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel.
«Сегодня у нас нет никаких связей с Россией. От нас в сторону Москвы не отправляется ни байта данных. Все это сертифицировано одной из четырех крупнейших консалтинговых фирм... Для меня ясно: мы должны быть святее папы римского», – заявил Волож.

Кроме того, по его словам, официальным языком Nebius Group является «ломанный английский».

15 июля пресс-служба МКПАО «Яндекса» сообщила, что голландская Yandex N.V. завершила продажу активов «Яндекса» в России и покидает компанию. К 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и перестанет использовать бренд «Яндекса».

Позже стало известно, что Nebius Group представляет Аркадий Волож, один из основателей и бывший руководитель «Яндекса». Согласно пресс-релизу новообразованной компании, общий объем средств, доступных организации, составляет 2,5 миллиарда долларов.

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#яндекс
#продажа
#россия
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В России раскрыли возможные последствия выборов президента в США
Пушков: президентские выборы США могут стать острейшим гражданским конфликтом
20 июля 2024, 01:08

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что выборы президента США могут перерасти в серьезный гражданский конфликт. О возможных последствиях он написал в своем Telegram-канале.
«С учетом того, насколько накалены страсти после покушения на [бывшего президента США Дональда] Трампа и насколько расколота Америка, само ноябрьское голосование может превратиться не в выборы, а в острейший гражданский конфликт», – подчеркнул сенатор.

По его словам, демократы «делают ставку» на действующего главу аппарата Белого дома Джо Байдена, поскольку других подходящих кандидатов нет.

Ранее телеканал CNN сообщил, что демократы больше не видят шансов на переизбрание Байдена на второй срок. Другой источник телеканала в ходе оценки шансов политика на выборах отметил, что «вряд ли сейчас можно найти человека, который без камер скажет, что ему следует остаться».

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#сша
#совет федерации
#джозеф байден
#дональд трамп
#белый дом
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Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали
20 июля 2024, 01:02

Фото: iStock/Rawf8

Полиция переквалифицировала дело о нападении на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион статью об умышленном убийстве, сообщается в Telegram-канале Национальной полиции.
«Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника», – отметили в полиции.

Совершившему нападение может грозить до 15 лет лишения свободы.

В пятницу, 19 июля, во Львове неизвестный мужчина напал на 60-летнюю Фарион и нанес ей выстрел в висок. Стрелок был в перчатках, пистолет не имел глушителя. Парламентарий была госпитализирована в критическом состоянии и прооперирована, тем не менее состояние пострадавшей ухудшилось.

Позже экс-депутат Верховной Рады скончалась в больнице.

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Состояние экс-депутата Рады Фарион ухудшилось

Во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион
#львов
#украина
#нападение
#выстрел
#смерть
#больница
#депутат
#верховная рада
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Байден высказался об осужденном в России Гершковиче
Байден заявил, что освободит осужденного в России журналиста WSJ Гершковича
20 июля 2024, 00:18

kremlin

Возвращение приговоренного к 16 годам колонии строгого режима за шпионах журналиста газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича является приоритетной задачей для правительства США. Об этом заявил президент США Джо Байден, слова которого цитирует сайт Белого дома.
Американский лидер пообещал, что Соединенные Штаты будут продолжать добиваться освобождения журналиста.

19 июля Свердловский областной суд приговорил американского журналиста к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

По версии следствия, Гершкович посетил Екатеринбург в марте 2023 года по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные о производстве и ремонте военной техники.

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