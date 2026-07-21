Абсцесс лёгкого развился у девушки в Первоуральске из-за назального аспиратора
Абсцесс лёгкого внезапно развился у молодой мамы в Свердловской области из-за использования назального аспиратора. Об этом пишет SHOT.
Трагедия едва не случилась с 26-летней Оксаной из Первоуральска. Когда её сыну исполнился год, она начала использовать назальный аспиратор, более известный как соплеотсос, чтобы облегчить дыхание малыша. Однако через некоторое время у россиянки возникли проблемы со здоровьем: у неё появился сухой кашель, поднялась температура, а во рту она почувствовала привкус гнили. Её срочно доставили в больницу.
Медики диагностировали у Оксаны абсцесс лёгкого. По словам врачей, причиной заболевания стал назальный аспиратор: инфекция, которой недавно переболел её сын, попала в организм матери.
Девушке удалось справиться с болезнью благодаря десятидневному курсу антибиотиков. Сейчас её жизни больше ничего не угрожает.
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