Ад под видом реабилитации: стало известно, что происходит внутри рехаба «Антонов PRO»

04 декабря 2025, 21:59

Бывшие подопечные раскрыли тайны скандального рехаба «Антонов PRO»

Фото: Istock / LightFieldStudios

В реабилитационном центре «Антонов PRO» в Видном, по данным SHOT, практиковались грубейшие нарушения прав людей, проходивших там лечение.