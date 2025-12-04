Ад под видом реабилитации: стало известно, что происходит внутри рехаба «Антонов PRO»
В реабилитационном центре «Антонов PRO» в Видном, по данным SHOT, практиковались грубейшие нарушения прав людей, проходивших там лечение.
Бывшие подопечные рассказали о систематических издевательствах, унижениях и насилии.
По словам пострадавших, по прибытии их заставляли полностью раздеваться и подписывать документы о «добровольном» пребывании. За каждого нового клиента, как утверждается, организаторы получали значительные денежные суммы.
В учреждении применялись физическое давление, запугивание и изоляция. В подвале находилось помещение, где, как утверждают бывшие подопечные, проводились наказания. Людей лишали еды, подвергали жестокому обращению и контролировали их контакты с внешним миром: перед звонками родственникам их инструктировали, что именно можно говорить.
Очевидцы описывают атмосферу, напоминающую тюремные порядки, — с запретами, иерархией и постоянным страхом.
Правоохранительные органы уже занимаются проверкой деятельности центра.
