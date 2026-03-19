Администратор интернет-магазина по продаже наркотиков во Владивостоке получила 11,5 лет колонии
Жительница Владивостока приговорена к длительному сроку лишения свободы за участие в деятельности преступного сообщества, занимавшегося распространением синтетических наркотиков. 28-летняя девушка проведет ближайшие 11,5 года в колонии общего режима. Подробности дела сообщили в прокуратуре Приморского края.
Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2021 года по июль 2023 года фигурантка являлась активной участницей организованной группы, специализировавшейся на бесконтактном сбыте запрещенных веществ. Преступная схема действовала через онлайн-магазин в теневом сегменте интернета. Наркотики передавались курьерам, которые затем доставляли их конечным потребителям на территории региона.
Подсудимая выполняла в иерархии сообщества важную функцию администратора торговой площадки. В ее обязанности входило наполнение сайта актуальной информацией: она размещала данные об ассортименте предлагаемых веществ, их стоимости, а также указывала способы оплаты для покупателей. Таким образом девушка обеспечивала бесперебойную работу нелегального бизнеса.
Суд признал ее виновной сразу по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса: участие в преступном сообществе, покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах с использованием интернета, а также легализация денежных средств, полученных преступным путем. Приговор вступил в законную силу.
