«Наркотики и граната»: В Азове отец и сын устроили в гараже склад оружия
В Азове правоохранители нашли в гараже автомат, гранату и наркотики. Подробности сообщает Telegram-канал Don Mash.
Сотрудники полиции получили оперативную информацию о возможном хранении запрещённых веществ. Полицейские выехали по адресу и проверили домовладение, где проживают двое местных жителей — мужчины 67 и 45 лет.
В ходе обыска внутри дома сотрудники полиции бнаружили 140 граммов наркотического средства, предположительно предназначенного для сбыта. При осмотре гаража оперативников ожидала неожиданная находка.
В помещении хранился целый арсенал: более 1800 патронов, автомат, карабин, несколько ружей, пистолеты и граната. Все боеприпасы и оружие лежали аккуратно сложенными. Полицейские задержали подозреваемых на месте. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по фактам незаконного оборота оружия и наркотиков.
