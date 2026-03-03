«Наркотики и граната»: В Азове отец и сын устроили в гараже склад оружия

03 марта 2026, 11:20

Полиция задержала двух ростовчан за незаконное хранение оружия и наркотиков

Фото: Istock/Images_By_Kenny

В Азове правоохранители нашли в гараже автомат, гранату и наркотики. Подробности сообщает Telegram-канал Don Mash.