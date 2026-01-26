Жителя Петербурга лишили прав после теста на наркотики — мужчина связал это с кормом для попугая

26 января 2026, 17:02

В Петербурге мужчина съел корм для попугая с коноплей и лишился прав

Фото: iStock/fluffandshutter

В Санкт-Петербурге суд лишил местного жителя водительских прав после положительный результат теста на наркотическое опьянение. Сам мужчина утверждает, что причиной стали семена конопли в корме для попугаев, который он съел после ДТП.