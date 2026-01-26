Жителя Петербурга лишили прав после теста на наркотики — мужчина связал это с кормом для попугая
В Санкт-Петербурге суд лишил местного жителя водительских прав после положительный результат теста на наркотическое опьянение. Сам мужчина утверждает, что причиной стали семена конопли в корме для попугаев, который он съел после ДТП.
Как сообщает Telegram-канал Mash, после дорожного происшествия сотрудники ДПС провели проверку водителя по имени Сергей на состояние опьянения. Результат теста оказался положительным. Мужчина свою вину не признал и пояснил, что употребил корм для его попугая по кличке Рико.
По словам петербуржца, он долго ожидал приезда инспекторов — около 16 часов, за это время замёрз и проголодался, после чего съел хрустящие подушечки из корма. В составе продукта, как указал водитель, содержатся семена конопли, что, по его мнению, и повлияло на результат проверки.
Суд не принял эту версию во внимание. В результате мужчину лишили водительских прав сроком более чем на один год, а также назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.
