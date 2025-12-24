В Ижевске мужчина надругался над подростками и продавал им наркотики
В Ижевске суд признал 47-летнего местного жителя виновным в незаконном сбыте наркотических средств и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девушек 15 и 17 лет. Об этом сообщает «Лента.ру».
По информации полиции, фигурант в августе 2024 года и марте 2025 года приглашал девушек к себе домой, склонял их к употреблению наркотиков и продавал им запрещённые вещества. В августе 2024 года он также изнасиловал одну из девушек, угрожая расправой ей и её сестре.
Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима. Также удовлетворён иск 15-летней потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей.
