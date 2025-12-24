В Ижевске мужчина надругался над подростками и продавал им наркотики

24 декабря 2025, 13:48

Фото: iStock/Motortion

В Ижевске суд признал 47-летнего местного жителя виновным в незаконном сбыте наркотических средств и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девушек 15 и 17 лет. Об этом сообщает «Лента.ру».