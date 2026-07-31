Администратора мошеннического техцентра задержали в Северной столице

31 июля 2026, 22:50

Администратора техцентра телефонных аферистов задержали в Петербурге

Фото: istockphoto/Chalabala

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали администратора технического центра, который обслуживал оборудование, используемое телефонными мошенниками. Об этом в пятницу сообщили РИА Новости в силовых структурах.