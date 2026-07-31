Администратора мошеннического техцентра задержали в Северной столице
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали администратора технического центра, который обслуживал оборудование, используемое телефонными мошенниками. Об этом в пятницу сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным ведомства, накануне оперативники провели обыск в Красносельском районе по месту жительства молодого человека 2004 года рождения. Установили, что фигурант действовал по указанию кураторов: он устанавливал и обслуживал сим-боксы и другое оборудование, предназначенное для реализации схем дистанционного хищения средств у граждан России.
Чтобы избежать разоблачения, злоумышленник арендовал для размещения техники разные квартиры и регулярно менял адреса. Тем не менее, применявшиеся им методы конспирации не помогли — сотрудникам удалось вычислить и оборудованную точку в Приморском районе.
В настоящее время предварительно известно, что в результате функционирования указанного техцентра злоумышленники похитили десятки миллионов рублей у россиян. При обыске у задержанного изъяли два сим-бокса, рассчитанных на 128 слотов каждый, а также более ста сим-карт. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»).
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