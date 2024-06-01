Администратору Telegram-канала «Рынок шкур» вынесли приговор за мошенничество

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Темрюкский районный суд вынес приговор администратору Telegram-канала «Рынок шкур» Наталье Томченко. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 27-летняя Томченко была приговорена к четырём годам условно с трёхлетним испытательным сроком. В ходе судебного заседания женщина девушка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Также она возместила ущерб, заключила досудебное соглашение и выдала одного из фигурантов уголовного дела, по которому в настоящее время ведётся расследования.
Напомним, что с февраля по май 2022 года Томченко ввела в заблуждение пятерых женщин, пообещав им удалить компрометирующие их посты за вознаграждение в размере от 23 тысяч до 70 тысяч рублей. Женщины передали озвученные им суммы, но материалы так и не пропали из Сети. В результате Томченко и её соучастники получили свыше 140 тысяч рублей.
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