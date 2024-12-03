Администрация Екатеринбурга прокомментировала видео для взрослых в центре города

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В администрации Екатеринбурга прокомментировали инцидент с показом порнографического контента на туристическом экране в центре города.
Согласно заявлению мэрии, экран, расположенный рядом с площадью Труда, имеет доступ к интернету, подключиться к которому может любой желающий, сообщает портал E1.RU.
Идея разработчиков заключалась в том, чтобы у местных жителей и гостей города был возможность напрямую заходить на веб-сайты театров, музеев и других культурных учреждений через этот экран.
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Идея разработчиков заключалась в том, чтобы у местных жителей и гостей города был возможность напрямую заходить на веб-сайты театров, музеев и других культурных учреждений через этот экран.
«Кто-то использовал эту возможность для посещения порносайтов», — сообщили в администрации.После происшествия специалисты заблокировали все аналогичные экраны в Екатеринбурге. Планируется установка специальных фильтров, которые ограничат доступ к определённым сайтам.
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Дайана Хусинова