Глава города на Камчатке получил срок за драку

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Суд на Камчатке приговорил к трём годам лишения свободы условно главу города Елизово Артёма Гаглошвили. Это второй по величине город на полуострове.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России. Депутат и глава Елизовского городского поселения с населением 36 тысяч человек был избран на эту должность 30 ноября 2023 года на сессии местного Совета депутатов. 7 февраля 2024 года Гаглошвили исключили из партии «Единая Россия» за подрыв авторитета представителей органов власти. Решение о его исключении было принято после того, как городской глава был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Следствие и суд установили, что в ночь с 22 на 23 июля 2023 года Гаглошвили, находясь в общественном месте, устроил драку. Он применил насилие и нанёс мужчине множественные удары по голове и телу. Приговором суда ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
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Александр Бойцов