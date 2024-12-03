В Шаховской сгорела легковая машина

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Легковой автомобиль марки ВАЗ-2107 загорелся в рабочем посёлке Шаховская в ночь на вторник, 3 декабря, пожар ликвидировали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы, которые увидели пылающий автомобиль, который находился на территории гаражного кооператива — на дроге между гаражами. Прибывшие на место происшествия пожарные немедленно приступили к тушению и погасили пламя», — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние гаражи. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержало вымогателей, требовавших деньги у сына погибшего участника СВО.
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Лев Каштанов