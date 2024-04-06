Администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации

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В ближайшее время весь жилой сектор Старого города Орска будет затоплен, жителям срочно нужно эвакуироваться, сообщается в Telegram-канале городских властей.
«В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», – отмечается в сообщении.
Также говорится, что эвакуационные автобусы ждут на пересечении улиц Карла Маркса и Первого Мая.
Ранее МЧС увеличило численность сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске.
В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.
Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.
В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.
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Александр Климов