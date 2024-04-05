Сотни спасателей привлечены к эвакуации жителей Орска

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240 спасателей и 113 единиц техники направлены в Орск для ликвидации последствий прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Для укрепления дамбы были задействованы 33 большегрузных автомобиля и пять фронтальных погрузчиков.
Спасатели совместно с представителями городской администрации эвакуируют жителей из районов, где ожидается подтопление, а пожилых и маломобильных граждан выносят вручную.
Ранее «Радио 1» сообщало, что вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.
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Спасатели совместно с представителями городской администрации эвакуируют жителей из районов, где ожидается подтопление, а пожилых и маломобильных граждан выносят вручную.
Ранее «Радио 1» сообщало, что вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.
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Александр Климов