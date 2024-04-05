В Орске из-за прорыва дамбы в зону подтопления попали около 10 тыс. человек

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено нападение с ножом, транспортируют в Мурманск с помощью санитарной авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Лилию Сечкину.