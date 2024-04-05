В Орске из-за прорыва дамбы в зону подтопления попали около 10 тыс. человек

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Около 4 тыс. частных жилых домов, в которых проживают порядка 10 тыс. человек, попадают в зону подтопления из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области. Об этом сообщили в администрации города.
«В Старом городе прорвало участок насыпной дамбы. Жителей эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления. Для них подготовили пункты временного размещения. Для тех, не сможет эвакуироваться самостоятельно, будут организованы автобусы», – рассказали ТАСС в оперативных службах региона.По данным телеграм-канала 112, после прорыва плотины в Орске уже подтоплено около 2 тыс. жилых домов и 6 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы свыше 3 тыс. человек. Развёрнуто 11 пунктов временного размещения, в которых дежурят бригады медиков. В город вылетели два борта МЧС со спасателями.
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Лора Луганская