Администрация Сургута добилась в суде выселения 60 кошек из жилого дома
В Сургуте рассматривали дело о владельцах квартиры, в которой проживает более 60 кошек. Информация поступила от пресс-службы судов Ханты-Мансийского автономного округа.
Городской суд удовлетворил исковые требования администрации населённого пункта к собственникам этого жилого помещения. Соседи неоднократно направляли жалобы на антисанитарное состояние, резкий запах и риск распространения заболеваний.
Проверка подтвердила эти факты: животные находились без надлежащего ухода, из-за чего страдало само помещение и создавались неудобства для проживающих рядом людей. Отмечается, что собственники на предупреждения не реагировали.
Теперь суд обязал виновных в течение месяца вывезти всех питомцев, провести дезинфекцию квартиры и ликвидировать источник неприятного запаха. В случае неисполнения решения жильё выставят на публичные торги.
