В Москве женщина купила квартиру по соседству с жильём, наполненным трупами

27 февраля 2026, 18:56

В Москве покупательница квартиры столкнулась с трупом и антисанитарией у соседей

Фото: Istock/Kutredrig

Москвичка Елизавета обнаружила труп в соседней квартире после покупки жилья. Об этом сообщает «Подъём».





По словам женщины, её семья приобрела квартиру в декабре. Вскоре жильцы почувствовали запах разложения и вскрыли дверь соседнего помещения.

«Трёхкомнатная квартира полностью завалена мусором до потолка, разлагающиеся трупы животных, личинки, тараканы и насекомые, сильнейший запах гниения», — описала увиденное женщина.