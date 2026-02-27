В Москве женщина купила квартиру по соседству с жильём, наполненным трупами
Москвичка Елизавета обнаружила труп в соседней квартире после покупки жилья. Об этом сообщает «Подъём».
По словам женщины, её семья приобрела квартиру в декабре. Вскоре жильцы почувствовали запах разложения и вскрыли дверь соседнего помещения.
«Трёхкомнатная квартира полностью завалена мусором до потолка, разлагающиеся трупы животных, личинки, тараканы и насекомые, сильнейший запах гниения», — описала увиденное женщина.Внутри квартиры находилось тело человека. Оно пролежало там больше года. Коммунальщики вывезли труп, но мусор остался, а дверь в квартиру никто не закрыл. Елизавета пожаловалась в управу и утверждает, что после этого столкнулась с угрозами полиции.
Жильцы опасаются, что антисанитария приведёт к распространению заболеваний, а мусор может попасть в розетки и вызвать пожар.