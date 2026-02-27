Boeing 737-800 благополучно приземлился в Шереметьеве после отказа автоматики
Пассажирский самолёт Boeing 737-800, который следовал рейсом из египетского курорта Шарм-эль-Шейх, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили РЕН ТВ в экстренных службах.
По предварительной информации, во время полёта у воздушного судна отказала система автоматического управления (автопилот). Экипаж оперативно перешёл на ручное управление и успешно справился с пилотированием.
Несмотря на неполадку, пилоты выполнили заход на взлётно-посадочную полосу и посадили лайнер в штатном, а не в аварийном режиме. На борту находились пассажиры. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы их безопасности не возникло. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины отказа оборудования.
