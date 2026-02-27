В центре Калининграда 10-летний мальчик провалился в яму с ледяной водой

27 февраля 2026, 15:59

В Калининграде на проспекте Мира 10-летний мальчик провалился в траншею с водой

Фото: Istock/Алексей Tрифонов

В Калининграде на проспекте Мира спасли 10-летнего мальчика, который провалился в яму с водой. Как пишет «Клопс», инцидент произошёл 25 февраля.