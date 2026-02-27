В центре Калининграда 10-летний мальчик провалился в яму с ледяной водой
В Калининграде на проспекте Мира спасли 10-летнего мальчика, который провалился в яму с водой. Как пишет «Клопс», инцидент произошёл 25 февраля.
Ребёнок возвращался из школы и на узком проходе оступился в траншею, оставшуюся после аварийного ремонта. Прохожие — две женщины — помогли мальчику выбраться.
После этого школьника отвели в ближайший магазин, переодели и согрели. Мать потерпевшего рассказала, что позже на её глазах в эту же яму упал молодой человек, который помогал пройти девушке с коляской.
В городской администрации пояснили, что аварийный ремонт на этом участке проводили без соответствующего разрешения. Частично ограждение вокруг ямы похитили. Восстановить плитку планируют после наступления тепла. Мать мальчика обратилась в МЧС. В ведомстве пообещали провести проверку.
Ранее в Казани ребёнок провалился в открытый люк возле детской площадки.
