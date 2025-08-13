Против отрицающего Холокост нижегодца возбудили дело о реабилитации нацизма
В Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемый опубликовал в одной из социальных сетей комментарий, в котором отрицал преступления, признанные приговором Международного военного трибунала. В частности, он отказался признавать Холокост.
Эксперты установили в публикации наличие лингвистических и психологических признаков, свидетельствующих о реабилитации нацистской идеологии.
В настоящее время следствие проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы.
