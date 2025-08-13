Достижения.рф

Против отрицающего Холокост нижегодца возбудили дело о реабилитации нацизма

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



По данным следствия, в мае 2025 года подозреваемый опубликовал в одной из социальных сетей комментарий, в котором отрицал преступления, признанные приговором Международного военного трибунала. В частности, он отказался признавать Холокост.

Эксперты установили в публикации наличие лингвистических и психологических признаков, свидетельствующих о реабилитации нацистской идеологии.

В настоящее время следствие проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы.

Анастасия Чинкова

