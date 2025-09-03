Адвокат блогера Маркаряна сделал заявление

Достижения.рф

РИАН: блогер Маркарян раскаялся и готов сотрудничать со следствием
Арсен Маркарян (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Блогер Арсен Маркарян, арестованный по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, раскаялся и готов сотрудничать со следствием. Об этом сообщил его адвокат, пишет РИА Новости.



Защитник выступил с просьбой изменить меру пресечения, указав на то, что блогер берет на себя обязательство являться в правоохранительные органы при любом запросе. Уточняется, что Маркаряну продлили арест до 9 ноября этого года.

Напомним, в Москве арестовали блогера Арсена Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. Ранее на него завели дело о призывах к терроризму. Блогер известен своими женоненавистническими и русофобскими высказываниями.

