Адвокат блогера Маркаряна сделал заявление

03 сентября 2025, 18:20

РИАН: блогер Маркарян раскаялся и готов сотрудничать со следствием

Арсен Маркарян (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Блогер Арсен Маркарян, арестованный по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, раскаялся и готов сотрудничать со следствием. Об этом сообщил его адвокат, пишет РИА Новости.