Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ заявил о его невиновности

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Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ России Ивана Попова заявил о невиновности своего подзащитного, пишет Mash.
По данным Telegram-канала со ссылкой на Сергея Буйновского, Попову не предъявили обвинения.
Об аресте экс-командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова стало известно 21 мая. Его подозревают в хищениях при возведении линии обороны в зоне СВО, ущерб от которых оценивается в 100 миллионов рублей.
Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова.
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У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали земельные участки
Об аресте экс-командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова стало известно 21 мая. Его подозревают в хищениях при возведении линии обороны в зоне СВО, ущерб от которых оценивается в 100 миллионов рублей.
Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова.
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У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали земельные участки
Алёна Самарева