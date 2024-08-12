Оказавшийся в окружении ВСУ россиянин поделился историей выживания

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Житель Курской области Юрий Маклаков рассказал, как дважды чуть не стал жертвой украинских боевиков. Об этом сообщает «Царьград».
Мужчина рассказал, что первый раз он столкнулся с солдатами ВСУ, когда он заехал в деревню Фанасеевка, чтобы эвакуировать людей в безопасное место. Когда россиянин приехал на место, он увидел заведенную машину с людьми внутри. Подойдя ближе, он осознал, что они мертвы. В это же время по нему открыли стрельбу, но мужчине удалось спастись, пишет «Царьград».
Утром мужчина обнаружил рядом еще одну машину. Внутри находились три женщины, мужчина и молодой человек. Последние не подавали признаков жизни, а две женщины оказались ранены. Тогда же ВСУ из укрытий закричали им, что если кто-то поднимет голову, то по ним начнут стрелять. После этого россиянин убежал обратно на заправку, где встретился с украинскими военными. Они подставили оружие к груди мужчины и потребовали отдать мобильник, после чего отпустили.
После случившегося мужчина все равно намерен продолжать заниматься помощью пострадавшим.
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Утром мужчина обнаружил рядом еще одну машину. Внутри находились три женщины, мужчина и молодой человек. Последние не подавали признаков жизни, а две женщины оказались ранены. Тогда же ВСУ из укрытий закричали им, что если кто-то поднимет голову, то по ним начнут стрелять. После этого россиянин убежал обратно на заправку, где встретился с украинскими военными. Они подставили оружие к груди мужчины и потребовали отдать мобильник, после чего отпустили.
После случившегося мужчина все равно намерен продолжать заниматься помощью пострадавшим.
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Екатерина Коршунова