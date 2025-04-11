AP: все находящиеся на борту упавшего в Нью-Йорке вертолета погибли

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На борту упавшего в Нью-Йорке вертолета находилось шесть человек, все из которых погибли. Об этом сообщает Associated Press.
«Представитель пожарной охраны сообщил, что на борту находились шесть человек, и все они погибли», — говорится в сообщении.
Вертолет упал в реку Гудзон 10 апреля. Изначально появлялась информация об одном погибшем, но как оказалось, все на борту погибли. Вертолет после падения затонул. Предварительно, причиной крушения является отказ лопостей.
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