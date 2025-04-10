В Москве работница секс-шопа попыталась совершить суицид прямо в магазине

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В московском Чертанове сотрудница секс-шопа попыталась совершить суицид под конец рабочего дня. Об этом сообщает Mash.
«Сотрудница секс-шопа попыталась покончить с собой под конец рабочего дня в московском Чертаново. Так хотела вызвать чувство жалости у мужа после ссоры», — пишет telegram-канал.
Как оказалось, о намерении женщины узнал ее знакомый. Сотрудница сама позвонила другу и рассказала, что поругалась с мужем, а после попрощалась с ним. Девушку нашли сотрудники полиции порезанной на полу. Ее удалось спасти и сейчас она находиться в отделении вместе с супругом.
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Иван Мусатов