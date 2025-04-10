В Москве работница секс-шопа попыталась совершить суицид прямо в магазине

Российской чиновнице грозит шесть лет колонии за хищени 680 тысяч рублей из муниципального бюджета через фиктивные контракты с фирмой сына по аренде техники для содержания дорог зимой. Об этом сообщает кемеровская прокуратура. Под статью также попали ее сын и заместитель директора коммерческой организации.