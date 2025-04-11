В Махачкале мать подкинула младенца женщине в молельной комнате

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В Махачкале мать из Дагестана подкинула младенца женщине в молельной комнате. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
«В дежурную часть МВД Дагестана поступило сообщение о том, что некая женщина зашла в молельную комнату при одной из больниц города, попросила присмотреть за младенцем, пока она сделает омовение, и ушла в неизвестном направлении», — передает ведомство.
Как оказалось, мать попросила женщину присмотреть за младенцем и пропала. Когда стало понятно, что она не вернется за ребенком, женщина позвонила в полицию. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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