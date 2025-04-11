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В Махачкале мать подкинула младенца женщине в молельной комнате

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В Махачкале мать из Дагестана подкинула младенца женщине в молельной комнате. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
«В дежурную часть МВД Дагестана поступило сообщение о том, что некая женщина зашла в молельную комнату при одной из больниц города, попросила присмотреть за младенцем, пока она сделает омовение, и ушла в неизвестном направлении», — передает ведомство.

Как оказалось, мать попросила женщину присмотреть за младенцем и пропала. Когда стало понятно, что она не вернется за ребенком, женщина позвонила в полицию. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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Адвокат Хаджри: суд в Тунисе освободил 11 задержанных россиян
11 апреля 2025, 01:09

Фото: iStock/Yingko

В Тунисе следственный судья принял решение освободить 11 ранее задержанных россиян. Об этом рассказал адвокат Олф Хаджри для ТАСС.
«Они официально освобождены», — поделился адвокат с агентством.

Российское посольство в Тунисе пока никак не прокомментировало данную информацию.

Напомним, что граждане РФ были задержаны в ноябре прошлого года. Причиной ареста стали подозрения в их причастности к терроризму. Россияне прибыли в Тунис для исследования населенного пункта Хайдра в провинции Кассерин.

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В Махачкале мать подкинула младенца женщине в молельной комнате

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#адвокат
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#арест
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AP: все находящиеся на борту упавшего в Нью-Йорке вертолета погибли
11 апреля 2025, 00:35

Фото: iStock/Motortion

На борту упавшего в Нью-Йорке вертолета находилось шесть человек, все из которых погибли. Об этом сообщает Associated Press.
«Представитель пожарной охраны сообщил, что на борту находились шесть человек, и все они погибли», — говорится в сообщении.

Вертолет упал в реку Гудзон 10 апреля. Изначально появлялась информация об одном погибшем, но как оказалось, все на борту погибли. Вертолет после падения затонул. Предварительно, причиной крушения является отказ лопостей.

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#сша
#вертолёт
#нью-йорк
#крушение
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В Москве работница секс-шопа попыталась совершить суицид прямо в магазине
10 апреля 2025, 23:57

Фото: iStock/Phubes Juwattana

В московском Чертанове сотрудница секс-шопа попыталась совершить суицид под конец рабочего дня. Об этом сообщает Mash.
«Сотрудница секс-шопа попыталась покончить с собой под конец рабочего дня в московском Чертаново. Так хотела вызвать чувство жалости у мужа после ссоры», — пишет telegram-канал.

Как оказалось, о намерении женщины узнал ее знакомый. Сотрудница сама позвонила другу и рассказала, что поругалась с мужем, а после попрощалась с ним. Девушку нашли сотрудники полиции порезанной на полу. Ее удалось спасти и сейчас она находиться в отделении вместе с супругом.

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#секс
#женщины
#сотрудники
#москва
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Чиновнице грозит шесть лет колонии за хищение 680 тысяч на содержании дорог
10 апреля 2025, 23:09

Фото: iStock/Atstock Productions

Российской чиновнице грозит шесть лет колонии за хищени 680 тысяч рублей из муниципального бюджета через фиктивные контракты с фирмой сына по аренде техники для содержания дорог зимой. Об этом сообщает кемеровская прокуратура. Под статью также попали ее сын и заместитель директора коммерческой организации.
«Чиновница организовала заключение двух контрактов на зимнее содержание дорог на сумму свыше 3 миллионов рублей и договорилась о фиктивных арендах техники у сына. С декабря 2022 года по май 2023 года они изготовили подложные документы о выполнении работ, которые не были осуществлены, похитив 680 тысяч рублей», — передает «Сiбдепо».
Тем временем в Москве приговорили к 8 годам колонии бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского, который вместе с двумя другими фигурантами попался на крупном мошенничестве. Как сообщает АГН «Москва», в 2011-2013 годах осужденные сообщили клиентам, что те могут инвестировать в активы компании, чтобы получать высокие отчисления.
«После поступления на подконтрольные участникам организованной группы расчетные счета более 126 млн долл. США (на момент совершения преступления сумма эквивалентна более 4,3 млрд руб.), осужденные с соучастниками организовали их перечисление на свои личные и зарубежные банковские счета подконтрольных им компаний-нерезидентов», — приводит агентство сообщение прокуратуры.
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В США носильщики гроба провалились в могилу и придавили сына покойного
Американец провалился в могилу вместе с гробом отца и потерял сознание
10 апреля 2025, 20:24

Фото: iStock/ shironosov

В Пенсильвании на северо-востоке США во время похорон обрушилась платформа с людьми. В итоге сын почившего придавило гробом, сообщила платформа 6abc Action News.
Американец скончался из-за сердечных осложнений. Во время похорон, когда процессия опускала гроб в могилу на кладбище, платформа разрушилась, и несколько мужчин, в числе которых был сын умершего, провалились в яму. Отмечалось, что мужчину зажало гробом, он потерял сознание, уткнувшись лицом в грязь.

«Гроб лежал на нем, и он потерял сознание», — поделилась одна из свидетельниц инцидента.

Родные американца обвинили в произошедшем сотрудников кладбища и похоронного бюро, которые халатно отнеслись к исполнению своей работы. Они объявили, что платформа находилась в аварийном состоянии: дрожала, шаталась и была влажной.

Семья покойного собирается требовать компенсацию из-за сорванной церемонии прощания.

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