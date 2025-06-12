Адвокат Ивана Сухова заявил, что многоженец перестал выходить на связь

12 июня 2025, 17:13

Почуев: многоженец Сухов не выходит на связь после визита в СК

Фото: istockphoto/blinow61

Многоженец Иван Сухов не выходит на связь после визита в СКР, заявил порталу NEWS.ru адвокат мужчины Александр Почуев. Собеседник отметил, что накануне у семьи Сухова были силовики и опека, но нарушений не обнаружили.







«Место нахождения неизвестно, можно сказать, что потеряли его. Сейчас пытаемся установить, где он находится, чтобы осуществлять его защиту. Мы пытаемся понять, какие процессуальные действия проводятся в отношении него», — сказал Почуев.

