Адвокат Ивана Сухова заявил, что многоженец перестал выходить на связь
Почуев: многоженец Сухов не выходит на связь после визита в СК
Многоженец Иван Сухов не выходит на связь после визита в СКР, заявил порталу NEWS.ru адвокат мужчины Александр Почуев. Собеседник отметил, что накануне у семьи Сухова были силовики и опека, но нарушений не обнаружили.
«Место нахождения неизвестно, можно сказать, что потеряли его. Сейчас пытаемся установить, где он находится, чтобы осуществлять его защиту. Мы пытаемся понять, какие процессуальные действия проводятся в отношении него», — сказал Почуев.Он добавил, что специалисты проверили жилищные условия, а психологи поговорили с домочадцами. Нарушений не выявлено, в настоящее время ожидается официальное заключение, говорит адвокат.
Почуев добавил, что говорил с Суховым накануне в полдень, когда тот заходил в СК. Официальных обвинений в его отношении не выдвинули. Несколько дней назад дочь Сухова Анна в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что отец с 14 лет принуждал ее к сексу.