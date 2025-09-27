Адвокат из Подмосковья организовал тайник с наркотиками для сбыта

27 сентября 2025, 19:41

СК: в Москве задержали адвоката, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

Фото: Telegram @skmoscowgsu

В Москве задержали адвоката по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Москве в своём Telegram-канале.





По версии следствия, не позднее 26 августа текущего года подозреваемый приобрёл 82 литра жидкости, которая содержала наркотическое вещество. Чтобы удобнее было реализовывать наркотики, он перелил жидкость в пять канистр и спрятал их в тайнике на территории Московской области.



Правоохранительные органы нашли тайник, и преступный замысел не осуществился.

«Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Московской области. Он обвиняется в... «покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»... Следователями столичного СК он задержан», — сказано в сообщении.

