Жительница Сланцев раскрыла, что самогон-убийцу продавали десятилетиями

27 сентября 2025, 19:18

Жительница Сланцев сообщила о 20-летней торговле суррогатным алкоголем в регионе

Фото: Istock/Far700

В городе Сланцы и деревне Гостицы Ленинградской области жители десятилетиями покупали суррогатный алкоголь из-за низкой цены. Об этом сообщила aif.ru местная жительница Татьяна.





По словам женщины, мужчина, которого задержали за торговлю суррогатом, продавал его 20 лет или даже больше. Татьяна считает, что такой алкоголь будут пить, и этот процесс не остановить.

«Пока есть спрос, будет и предложение. Как бы страшно это ни звучало. У него было дешевле и круглосуточно. Им же много не надо, так только чтобы в тонусе быть, вот и берут эту паль дешёвую», — пояснила она.

«Все погибшие от суррогата были обычными людьми. Выпивали, да... Один из погибших — мой двоюродный брат. Умер вместе со своей сожительницей», — добавила Татьяна.

