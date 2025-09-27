Достижения.рф

Пожар в Калужской области унёс три детские жизни

В Калужской области трое детей погибли при пожаре в жилом доме
Фото: Istock/Kara Capaldo

В городе Кирове Калужской области пожар в жилом доме унёс жизни троих детей. ​Об этом сообщает МЧС России.



Возгорание произошло в частном доме площадью 60 квадратных метров. Подразделения МЧС России оперативно прибыли на место. При тушении огня пожарные обнаружили тела трёх погибших: двух мальчиков, 16 и 17 лет, и пятилетней девочки.

Для ликвидации чрезвычайного происшествия работали 15 специалистов пожарной охраны, которые задействовали 6 единиц техники. Они полностью потушили огонь. В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания и все обстоятельства трагедии.

Ольга Щелокова

