Адвокат Калинов: Мамаеву за дебош может грозить лишение свободы

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Адвокат по уголовным делам Максим Калинов сообщил, что бывший футболист ЦСКА, «Ростова», «Краснодара» Павел Мамаев за дебош в самолёте может понести ответственность в виде лишения свободы.
«К Мамаеву может быть применен пункт В статьи 213 УК РФ — это хулиганство, выразившееся в явном неуважении к обществу на борту воздушного судна. Здесь предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. рублей либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет. В зависимости от обстоятельств произошедшего возможны три пути развития событий», — пояснил в беседе с Газета.ру.Он подчеркнул, что наказание будет определяться судом и зависеть от результатов проверки специальных органов.
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