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Житель Краснодара ворвался в детскую поликлинику и разделся догола

10 января 2024, 17:56
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Краснодаре мужчина ворвался в детскую поликлинику и, громко угрожая всем присутствующим, сорвал с себя всю одежду. Об этом пишет Telegram-канал «Кубань 24».
Согласно сообщению, неадекватный мужчина остался полностью голым. При этом сотрудник поликлиники оперативно спрятали всех детей в своих кабинетах.

«Когда начали всех эвакуировать, сверху на неадеквате уже сидели три силовика, крутили его, но он продолжал извиваться и угрожать», — рассказал свидетель инцидента.


При этом в полиции рассказали, что 34-летний задержанный за день до инцидента употребил некое неизвестное вещество, после чего почувствовал себя нехорошо и решил обратиться в поликлинику.

Мужчину госпитализировали в специализированное медучреждение. Тем временем полиция начала проверку по факту произошедшего, а также из-за возможного употребления запрещенных препаратов.

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#москва
#подъезд
#мужчина
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Режим ЧС ввели в поселке под Воронежем, где упал боеприпас
Режим ЧС регионального масштаба ввели в воронежском поселке, где упал боеприпас
10 января 2024, 17:46

Фото: istockphoto / Vladimir Zapletin

Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба ввели в поселке Петропавловка Воронежской области. Режим был введен из-за упавшего боеприпаса, который повредил более 100 домов, передал губернатор региона Александр Гусев.
Напомним, что 2 января Минобороны заявило, что на поселком Петропавловка произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС. Уточняется, что пострадавших нет, при этом с легкими ушибами обратилось несколько жителей.

По данным правительства региона, в населенном пункте живут 579 человек в 303 домах, а падение боеприпаса коснулось более 100 домов.

Восемь зданий были полностью разрушены, десятки - получили повреждения. Как отмечали власти региона, девять наиболее пострадавших домов построят заново. Глава области добваил, что власти будут следить за качеством восстановительных работ.

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#специалисты
#минобороны
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В Королёве специалисты ликвидируют последствия аварии в микрорайоне Юбилейный
10 января 2024, 17:37

Фото: Роман Савельев

«На ремонт потребуется около суток»: специалисты ликвидируют последствия аварии в микрорайоне Юбилейный в Королёве. Об этом сообщил корреспондент.
Авария произошла 10 декабря в 6 утра на электростанции, на балансе которой находятся многоквартирные дома в микрорайоне Юбилейный. Также в домах №4 на улице Маяковского и №12 на Ленинской улице отключили отопление.

В настоящий момент специалисты ответственных служб устраняют поломки.

«В квартирах с каждым часом всё холоднее. К тому же, ещё и отключили электричество. У нас нет возможности обогреть своё жилище. Ответственный за эту ситуацию сказал, что вскоре будут доставлены три дизельных генератора. К ним в течение дня подключат дома, чтобы жители могли пережить эту аварию», – поделилась одна из жительниц дома №4 на улице Маяковского.

Стоит отметить, что в ходе диагностики специалисты выявили участок кабеля, на котором произошел разрыв. В ​данный момент идут работы, которые займут в общей сложности сутки.

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#авария
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#отопление
#жилище
#жители
#специалисты
#дома
#королёв
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«Без коляски на мороз»: Мамаев объяснил своё поведение на борту Flydubai
Mash: Футболист Мамаев заявил, что не устраивал скандал на борту Flydubai
10 января 2024, 17:13

Фото: iStock/undefined undefined

Бывший российский футболист Павел Мамаев заявил, что никакого скандала на борту Flydubai, на самом деле, не было, в интервью для Telegram-канала Mash.
Напомним, ранее стало известно, что Мамаев с семьей должен был улететь в Дубай в 04:45 утра 10 января. Однако, капитан корабля сообщил, что вылет будет перенесён на 23:30. Тогда Мамаев заявил, что не сдвинется со своего места (в эконом классе), пока ему не принесут детскую коляску. По информации Mash, бывший футболист кричал, ругался и матерился.

Однако, сам Мамаев заявил, что его настроение было испорчено в тот момент, когда пилот стал набирать высоту, а затем резко затормозил и сообщил, что вылет перенесён на вечер. Звезда запереживал, что ему придётся выносить своего малолетнего сына на мороз без коляски, которую они сдали перед посадкой в самолёт.

При этом, по словам Мамаева, этот инцидент даже нельзя назвать скандалом.

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#москва
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В российском городе пропал свет
В нескольких районах Омска из-за аварии пропал свет
10 января 2024, 16:39

Фото: istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Жители нескольких районов российского города Омска остались без электричества. Об этом сообщает городское издание NGS55.ru.
Уточняется, что подача электроэнергии остановилась в Левобережье, на правом берегу Оми и в районе Московка.

По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Омской области Владимир Шнипко, причиной сбоя является автоматически аварийная защита на подстанции «Таврическая». Из-за нее подача электричества в город отключилась на треть его территории.

При этом, восстановить подачу света планируют в течение часа.

Ранее, подача тепла и горячей воды остановилась более чем в 200 местных домов в подмосковных Химках из-за аварии на распределительной тепловой сети

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#жкх
#город
#аварии
#свет
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На мусорку в московском дворе выбросили гроб
10 января 2024, 16:32

Фото: iStock/kzenon

Жители обычного московского двора обнаружили на своей мусорке выброшенный гроб, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, необычную находку обнаружили жители одного из домов в Центральном административном округе столицы.

Гроб без крышки с розовой драпировкой буднично оставили рядом с мусорным контейнером.

Местные жители не захотели долго смотреть на стоящий рядом с мусоркой гроб и вызвали сотрудников Жилищника.

Прибывшие на место происшествия сотрудник не пожелали забирать гроб вместе со всем остальным мусором и аккуратно положили его на пустое парковочное место. По словам местных жителей, гроб до сих пор лежит на своём месте.

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#москва
#мусор
#коммунальные службы
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В Химках более 200 жилых домов остались без отопления и горячей воды
10 января 2024, 16:30

Фото: iStock/Antonistock

Подача тепла и горячей воды прекратилась более чем в 200 жилых домов в подмосковных Химках из-за аварии на распределительной тепловой сети, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.
«Отопления лишились 215 многоквартирных домов в микрорайоне Новогорск-Планерная. Авария затронула жилые дома на улицах Дружбы, Бабакина, Машинцева, 9 Мая, Молодёжная, Молодёжный проезд, проспект Мельникова, Нагорное шоссе, улица Марии Рубцовой, Куркинское шоссе, Парковая, Лавочкина, Панфилова, Строителей и Родионова», — говорится в сообщении.
Кроме того, без тепла остались восемь школ, 17 детсадов, четыре поликлиники и больница. Восстановить отопление и подачу горячей воды планируется до конца дня.

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#авария
#больница
#отопление
#дома
#химки
#горячая вода
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В ДТП на трассе погибла многодетная мать из Тюменской области
10 января 2024, 16:21

Фото: iStock/Motortion

Мать троих детей из Тюменской области погибла в страшной аварии на трассе, об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла на 180-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск.

«От удара легковой автомобиль разорвало на две части и разбросало на расстоянии около 50-ти метров. Погибла 34-летняя жительница Исетского района, у нее остались трое детей», — прокомментировали ситуацию представители Госавтоинспекции.

В ведомстве также подчеркнули, что легковой автомобиль, которым управляла женщина, врезался в грузовик. Именно от этого столкновения машину многодетной матери и разорвало на две части.

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#грузовик
#автодороги
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#дтп
#смерть
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В центре Петербурга ледяная глыба упала на голову женщине
10 января 2024, 16:20

Фото: istockphoto/geyzer

Прогулка по центру Санкт-Петербурга обернулась для жительницы Колпинского района травмой головы. Около Аничкова моста через Фонтанку на голову 32-летней женщине упала глыба льда.
По словам женщины, она с приятелем шла по нечётной стороне Невского перехода и остановилась у пешеходного перехода на набережной. В этот момент на них сверху упала ледяная глыба. К счастью, удар пришёлся по касательной, и серьёзных травм удалось избежать. В больнице петербурженку осмотрели врачи, диагностировали ушиб головы и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

После аномальных морозов, из-за которых на крышах образовались огромные наледи, в город пришла оттепель. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, к середине недели воздух прогреется до нуля градусов, возможна даже плюсовая температура. В таких условиях избежать гололедицы и падения с крыш оттаявшего льда не удастся, говорит метеоролог. Сам он предпочитает ходить по обочинам дороги и держаться подальше от крыш, особенно в центре города.

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#санкт-петербург
#крыша
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СК: Школьник из Красноярска умер, употребив найденный на улице порошок
10 января 2024, 16:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Красноярске школьник умер после того, как попробовал найденный на улице порошок, об этом сообщает Следственный комитет по региону.
По информации ведомства, тело тринадцатилетнего подростка обнаружили в квартире на проспекте Свободном 9 января.

В полицию обратилась мать погибшего мальчика. Она сообщила, что её сын нашёл на улице некий свёрток с порошком и употребил его. Его бездыханное тело женщина обнаружила несколько часов спустя, когда вернулась домой с работы.

Смертельный порошок, который нашёл подросток, в настоящий момент находится на экспертизе. Отмечается, что семья парня ни на каком учёте не состояла.

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#следственный комитет
#подросток
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