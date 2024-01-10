Житель Краснодара ворвался в детскую поликлинику и разделся догола

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В Краснодаре мужчина ворвался в детскую поликлинику и, громко угрожая всем присутствующим, сорвал с себя всю одежду. Об этом пишет Telegram-канал «Кубань 24».
Согласно сообщению, неадекватный мужчина остался полностью голым. При этом сотрудник поликлиники оперативно спрятали всех детей в своих кабинетах.
При этом в полиции рассказали, что 34-летний задержанный за день до инцидента употребил некое неизвестное вещество, после чего почувствовал себя нехорошо и решил обратиться в поликлинику.
Мужчину госпитализировали в специализированное медучреждение. Тем временем полиция начала проверку по факту произошедшего, а также из-за возможного употребления запрещенных препаратов.
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«Когда начали всех эвакуировать, сверху на неадеквате уже сидели три силовика, крутили его, но он продолжал извиваться и угрожать», — рассказал свидетель инцидента.
Мужчину госпитализировали в специализированное медучреждение. Тем временем полиция начала проверку по факту произошедшего, а также из-за возможного употребления запрещенных препаратов.
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Элина Позднякова