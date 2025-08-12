Мать год избивала малолетнюю дочь: родные знали, но молчали

12 августа 2025, 12:15

В Крыму осудят мать, которая год избивала малолетнюю дочь

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В Крыму 42-летняя мать систематически избивала малолетнюю дочь. Однако родные и близкие закрывали на это глаза и не обращались в органы на протяжении года. Об этом сообщает региональный следком.