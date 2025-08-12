Мать год избивала малолетнюю дочь: родные знали, но молчали
В Крыму 42-летняя мать систематически избивала малолетнюю дочь. Однако родные и близкие закрывали на это глаза и не обращались в органы на протяжении года. Об этом сообщает региональный следком.
Акты насилия происходили с июня 2024 по май 2025 года в селе Русаковка Белогорского района. По версии следствия, девочка регулярно подвергалась побоям со стороны родительницы, тем самым испытывая как физические, так и психические страдания.
О происходящем в семье стало известно лишь этой весной. Бабушка обратилась в полицию после того, как внучке потребовалась помощь медиков после очередного такого случая. В итоге были проведены судебные экспертизы и следственные действия.
Обвиняемая содержится под стражей. Ей вменили статью об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Материалы дела направлены в суд. Параллельно решается вопрос о лишении женщины родительских прав.
