«Хаотичный поступок»: Солист «Щенков» раскаялся за обнажённое выступление

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Выступивший на сцене в одном носке на причинном месте солист группы «Щенки» Максим Тесли раскаялся в содеянном, в интервью для Telegram-канала «Mash на Мойке».
Напомним, 8 января Тесли вышел на сцену питерского клуба MOD в одном носке, который прикрывал его гениталии. В ходе выступления носок сполз вниз, и солист остался на сцене абсолютно обнажённым.
9 января певец пытался улететь в Екатеринбург, однако, был задержан в аэропорту Пулково.
Как сообщает «Mash на Мойке», в настоящий момент Тесли находится в Калининском районном суде Петербурга, где ожидает вынесения меры пресечения.
В интервью Telegram-каналу он заявил, что его выступление в одном носке было «абсолютно хаотичным поступком», он также отметил, что раскаивается в содеянном.
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9 января певец пытался улететь в Екатеринбург, однако, был задержан в аэропорту Пулково.
В интервью Telegram-каналу он заявил, что его выступление в одном носке было «абсолютно хаотичным поступком», он также отметил, что раскаивается в содеянном.
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Евгения Парфентьева