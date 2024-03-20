Адвокат Краснов допустил условный срок для Кологривого

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что дебош актёра Никиты Кологривого может быть квалифицирован как мелкое хулиганство, за что он может получить условный срок.
При этом, он отметил, что за хулиганство можно получить либо штрафа от 300 до 500 тыс. рублей, либо исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 5 лет.
А до этого источник в правоохранительных органах сообщил RT о том, что артиста привлекут по статье о мелком хулиганстве за инцидент в ресторане Новосибирска.
Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов также прокомментировал инцидент с дракой в Новосибирске актёра Никиты Кологривого и отметил, что если он продолжит в том же духе, то может повторить судьбу другого артиста – Михаила Ефремова.
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«Если правоохранительные органы не будут делать скидку на его известность, и если не впишутся какие-то его поклонники и сторонники, то его действия будут квалифицироваться по этой статье. Вряд ли его привлекут к уголовной ответственности в виде лишения свободы. Обычно по таким статьям назначается условный срок, если совершено такое впервые, и нет никаких тяжких последствий», — прокомментировал в беседе с Общественной Службе Новостей Краснов.
Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов также прокомментировал инцидент с дракой в Новосибирске актёра Никиты Кологривого и отметил, что если он продолжит в том же духе, то может повторить судьбу другого артиста – Михаила Ефремова.
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Мелисса Тимофеева